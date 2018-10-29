La reggina Martina Faccioli sogna l’ingresso ad Amici di Maria De Filippi
Tornano i casting di Amici 2019 su Real Time: tra gli aspiranti allievi anche la cantante reggina Martina Faccioli
29 Ottobre 2018 - 15:34 | di Pasquale Romano
Pronta a partire la nuova edizione del programma di Canale 5 ‘Amici’. Da oggi 29 ottobre il talent di canto e ballo torna in onda con le puntate dei casting di Amici 2019 su Real Time. Nel corso delle puntate dei provini, scopriremo chi saranno gli allievi della scuola più famosa della tv.
Tra gli aspiranti partecipanti alla nuova edizione, anche la reggina Martina Faccioli, cantante. Le puntate di Amici di Maria De Filippi 2018-2019 andranno in onda tutti i sabati sera su Canale 5 a partire da sabato 17 novembre. Ad accompagnarci nel corso del daytime quest’anno ci saranno Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e Lorella Boccia che sostituisce Stefano De Martino.
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