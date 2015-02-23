Dal trionfo di Birdman ai costumi di Milena Canonero: tutto quello che c’è da sapere sull’87° Academy Award

di M.Carmela Di Marte-

La tanto attesa 87°Academy Award – più comunemente definita la Notte degli Oscar – famosa per gli ambiti premi in palio e per i look sfoggiati dalle star sul Red Carpet, ha visto vincitore il regista messicano Alejandro Gonzalo Iñarritu, con il film Birdman che si è aggiudicato ben quattro statuette: miglior regia, fotografia e sceneggiatura originale. Allo stesso modo e con lo stesso numero di statuette, è stato premiato il film di Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, trionfatore tecnico per scenografia, musica di Alexandre Desplat, trucco, e per i costumi – ideati dall’italiana Milena Canonero – attualmente premiata con il suo quarto Oscar: un orgoglio nostrano.

Premiati inoltre come migliori interpretazioni protagoniste Julianne Moore per Still Alice e Eddie Redmayne per The Theory of Everything; il premio per miglior sceneggiatura non originale è stato vinto da Graham Moore per The Imitation Game.

Molti sono stati i riconoscimenti dati alle star, ma tuttavia ciò che appassiona noi comuni spettatori è la passerella sul Red Carpet: perché non aspettiamo altro che giudicare con un “in or out” gli abiti delle star.

Ed ecco spuntare oggi sul web le pagelle sui look della notte degli Oscar: dal bianco stile sfilata pret- a-porter di abiti da sposa di star come Lupita Nyong’o – tempestata di perle- e Lady Gaga, rigorosamente avvolta in un abito ampio bianco per il quale le sarte hanno impiegato 25 settimane per la sua realizzazione – anche se tutto sommato c’è da riconoscerle un enorme passo in avanti rispetto allo storico vestito di carne – fino a giungere a Gwyneth Paltrow, di una bellezza devastante ovvio, ma che con il suo abito rosa la critica l’ha definita quasi una testimone di nozze – anche se sembrava più un abito da damigella.

Al limite della decenza compaiono invece l’abito fuochi e fiamme di Blanca Blanco e la tenda a fiori di Chloe Grace Moretz.

Stupenda come sempre appare Jennifer Lopez, nel suo abito di Elie Saab insieme ad Emma Stone, sempre in Elie Saab, in una particolare tonalità come quella verde lime che l’ha resa di una bellezza e di un eleganza travolgente.

Un punto a favore anche per Rosamund Pike , affascinante nel suo abito Givenchy dalla linea a clessidra , rosso fiammante ed impreziosito con swarowsky.

Tra buono e cattivo gusto, tra premi meritati e desiderati, anche quest’anno la Notte degli Oscar verrà ricordata da noi comuni mortali e piccole acide, come la rovina e la salvezza delle star: un modo per renderle, al di là della popolarità, umane, soggette a critiche serrate anche da parte di chi, come me e come voi, con il mondo della moda e del Red Carpet c’entra ben poco.