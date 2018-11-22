Dalla rabbia al sorriso: riapre l’Asilo Genoese
Riapre dopo pochi giorni l'Asilo Genoese colpito da un raid vandalico: la visita del sindaco Falcomatà e la solidarietà a personale e famiglie
22 Novembre 2018 - 19:40 | di Pasquale Romano
Dura pochi giorni la chiusura forzata dell’Asilo Genoese. Dalla rabbia e l’amarezza al sorriso, la struttura ha riaperto le porte dopo aver subito un raid vandalico. I bambini hanno così potuto tornare subito all’asilo, loro e tutto il personale proverà a dimenticare in fretta una vicenda squallida che lascia senza parole.
“Ciò che è avvenuto è un atto inqualificabile spero che gli autori di questo assurdo scempio siano immediatamente individuati. Colpire una struttura dedicata all’educazione dei bambini, cosa che purtroppo si è ripetuta spesso in questi ultimi anni nella nostra Città, è un gesto inqualificabile che la nostra comunità non merita. Ringrazio tutto il personale che in queste ore ha lavorato per ripristinare la normale funzionalità della struttura e naturalmente le famiglie dei bambini che hanno sopportato loro malgrado il temporaneo disagio della chiusura forzata”, queste le parole del sindaco Falcomatà rilasciate in occasione della sua visita all’Asilo.
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