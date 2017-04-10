‘Dall’amore la Vita’, la canzone come preghiera di Pasqua

La canzone come una preghiera verso la Pasqua di resurrezione, questo è Dall’amore… la Vita, il musical tutto made in Vibo scritto a quattro mani da Stella Sorrentino ed Ivana Ventura, che ne è anche la regista. Lo spettacolo andato in scena all’Auditorium Spirito Santo di Vibo Valentia non solo ha registrato il tutto esaurito per tutte e tre le rappresentazioni tra sabato e domenica delle Palme, ha riscosso un grande successo, ma è stato anche l’occasione per lanciare un messaggio forte di pace in un periodo di venti pericolosi di guerra.

Cinquanta personaggi sul palcoscenico hanno dato vita in musica alla passione di Gesù Cristo, interpretato da uno straordinario Pasquale Furchì. Tutto si svolge come da copione evangelico fino all’annuncio finale “Cristo è risorto”, fino al trionfo finale della vita che, grazie all’amor di Dio, trionfa sul male.

Il musical scena per scena

La scena si apre con in male che domina il mondo. Giuseppe Facciolo nei panni del maligno gongola perchè l’umanità è nella sue mani e la manovra come gli pare. Dà un po’ di seria angoscia questo male in doppio petto che urla “Tutto questo è opera mia” con una risata sardonica: sta vincendo, ma non ha fatto i conti con il Messia.

Gesù viene portato davanti al Sommo Sacerdote per essere interrogato, quindi viene condotto da Pilato, dove la folla chiede di condannarlo a morte. Il governatore non vede gravi peccati, e lo fa frustare, ma è infine costretto a condannarlo. Così Cristo è portato sul Calvario e crocifisso e pianto dalla Madre, interpretata da Stella Sorrentino, straripante in armonia e bravura. Deposto nel sepolcro risorge, viene accolto con gioia dai discepoli, risana dal male, scacciato via dalla terra, e ridà speranza al mondo intero e ad una umanità che ritrova il vero senso della Vita.

Gli attori e gli applausi del pubblico

Tutti bravi gli attori, protagonisti e non, che per oltre un mese hanno lavorato, per donare alla città, oltre che alla Parrocchia di Santa Maria la Nova guidata da mons. Vincenzo Varone, uno spettacolo di riflessione e meditazione per la Pasqua che sta arrivando. Allo spettacolo ha assistito anche il vescovo mons. Luigi Renzo che non ha lesinato i complimenti. Il pubblico ha gradito, tanto da destinare quasi dieci minuti di apllausi.

Questa produzione di grande respiro, giunta alla sua seconda edizione, merita certamente anche palcoscenici prestigiosi. Intriso di religiosità, il musical Dall’amore… la Vita racconta gli ultimi giorni della vita di Gesù in un modo straordinario, mettendo insieme spiritualità e intrattenimento. Bella la musica, ottimi i testi e le canzoni, tanta vivacità, splendidi costumi, spettacolari giochi di luce, un continuo di emozioni mai interrotte, ne fanno un evento che farà parlare a lungo e che forse vedrà nascere qualcosa di importante, ce lo auguriamo, non solo per Vibo Valentia ma per l’intera Calabria. Il messaggio che lascia è importante: l’amore è tutto, l’amore può tutto.