Seminario a partecipazione libera sulle tecnologie per progettare, modellare e stampare oggetti 3D, con docenti universitari e formatori all'Università Mediterranea

Venerdì 16 Giugno 2017 alle ore 09:30 presso l’Aula teledidattica, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile – DIIIES dell’Università degli Studi Mediterranea Via Graziella, Feo di Vito, Reggio Calabria si svolgerà il seminario sul tema STRUMENTI AVANZATI PER LA PROGETTAZIONE 3D: dalle conoscenze alle competenze Fondamenti per il Digital Fabrication, il Reverse Engeneering e la Stampa 3D, organizzato dalla Sezione Territoriale AICA Calabria.

Il seminario tratterà il tema delle tecnologie di ultima generazione che forniscono le competenze professionali su progettazione, creazione, modellazione e stampa di oggetti tridimensionali di sicuro interesse agli operatori coinvolti dalla rivoluzione industriale 4.0.

Il tavolo di lavoro sarà formato da docenti universitari, accademici e formatori con l’obiettivo di invitare a introdurre gli strumenti di Digital Manufacturing e Digital Fabrication all’interno dei percorsi scolastici e universitari.

La partecipazione è libera. Per info: format@virgilio.it 0965.51542.