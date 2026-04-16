Reggio, gli alunni del ‘Catanoso-De Gasperi’ alla finale dei Giochi scolastici di dama

Gabriele Vero, Denise Tornabene e Pietro Bellantoni si sono aggiudicati il primo posto nella fase regionale. Finale nazionale a Misano Adriatico dal 14 al 17 maggio

Dama come “sport della mente”, autentico strumento di crescita che promuove valori fondamentali, come empatia, rispetto e cooperazione.

È questo lo spirito del progetto “Dama a scuola”, promosso dalla FID – Federazione Italiana Dama – in collaborazione con il MI, in sinergia con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), le Regioni, gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche, che consente ad alunni e insegnanti, con le proprie squadre, di partecipare alle varie fasi dei Campionati Studenteschi, fino a disputare le Finali Giovanili Scolastiche.

I risultati della finale regionale

Una competizione avvincente che ha visto rifulgere il talento di Gabriele Vero, Denise Tornabene e Pietro Bellantoni, che si sono aggiudicati il primo posto, durante la finale regionale di dama italiana e internazionale, svoltasi nella cornice della Cittadella dello Sport di Reggio Calabria lo scorso 11 aprile, eccellendo nella specialità di dama italiana (categoria scuola secondaria di primo grado).

Ottimo risultato anche per il team dei giovanissimi Demetrio Serrano, Christian Asciutto e Jasmine Rannanne della scuola primaria, che hanno raggiunto, nella specialità dama internazionale, il gradino più alto sul podio.

Medaglia d’argento, nella specialità dama italiana, per la squadra della scuola primaria formata da Demetrio Siclari, Giorgia Schiavone e Antonino Chilà.

Un traguardo importante per gli studenti reggini che, sostenuti dall’insegnante e istruttrice di base Fid, Brunella Putortì, accederanno di diritto alla finale nazionale della competizione in programma a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, dal 14 al 17 maggio.

“Complimenti a tutti i ragazzi che si sono messi in gioco e che hanno raggiunto ottimi risultati, frutto della loro abilità e di un impegno costante – dichiara Marco Geria, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi- S. Sperato – Cardeto” – La dama è una palestra formativa d’eccellenza, oltre a potenziare le capacità cognitive, crea una sinergia di gruppo fondamentale per lo sviluppo umano dei nostri studenti”.

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Un’emozione da vivere, quella della Finale Nazionale scolastica del gioco della Dama, giunta quest’anno alla trentaseiesima edizione, attraverso la quale gli alunni potranno sperimentare che la vera vittoria è saper condividere, con lealtà e passione, la bellezza di questo sport.