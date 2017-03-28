David di Donatello 2017: lacrime di gioia di Valeria Bruni Tedeschi

Si è da poco svolta la 61esima edizione dei David di Donatello, lo storico premio dell’Accademia del Cinema Italiano. Durante la cerimonia di premiazione è trionfo per il film ‘La Pazza Gioia’ (miglior film) di Paolo Virzì (miglior regia). Ma i David vanno anche a Stefano Accorsi (miglior attore protagonista con ‘Veloce come il Vento’) e a Valeria Bruni Tedeschi che si aggiudica il premio di migliore attrice protagonista con ‘La Pazza Gioia’.

La telentuosa attrice Valeria Bruni Tedeschi non si aspettava di avere solo 45 secondi a disposizione e appena salita sul palco scoppia in lacrime. Tra gioia ed emozione chiede scusa per la fragilità ed invita la compagna di set Ramazzotti a raggiungerla.

La Tedeschi col suo intervento tra pianto e risate, ha smorzato quell’aria tipica dei David di Donatello, dicendo: “ringrazio Franco Basaglia che cambiò radicalmente l’approccio della malattia mentale in Italia. Paolo Virzì, che mi guarda da anni con tenerezza, allegria e senza paura. Ringrazio la mia amica Barbara, che mi propose ufficialmente la sua amicizia il primo giorno di asilo e mi dette un po’ della sua focaccia facendomi sentire magicamente non più sola”.