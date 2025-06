De Laurentiis: ‘Serie C torneo folle. Tante società avranno difficoltà’

Ha parlato di tutto il patron del Bari Luigi De Laurentiis in conferenza stampa. Tantissimi gli argomenti trattati e inevitabilmente anche quello riguardante le difficoltà del mondo del calcio a livello economico:

“La Serie C è un torneo folle, dovrebbe essere a 20 squadre e la B avere meno retrocessioni e la A qualche squadra in meno. In Europa nessuno ha tante squadre professionistiche come noi. La Lega Serie A ha ricavi molto più importanti e superiori. La stessa Serie B vent’anni fa aveva ben altro tipo di ricavi. Vedrete che quest’anno diverse società avranno difficoltà. L’anno prossimo vedremo squadre che verranno completamente vendute ad altre realtà”.