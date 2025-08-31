Villa, De Marco(FI) contro Tridico: ‘Su Ryanair nega la realtà e stravolge i dati’

“Le dichiarazioni di Pasquale Tridico sull’operazione Ryanair in Calabria lasciano davvero senza parole. L’ex presidente INPS, candidato suo malgrado e già pronto a tornare a Bruxelles dopo la sconfitta annunciata, pur di attaccare Occhiuto arriva a negare la realtà e a stravolgere i dati oggettivi. Basta guardarsi intorno: l’aeroporto di Reggio Calabria è finalmente rinato e nei primi sette mesi dell’anno ha superato il mezzo milione di passeggeri”.

Queste le parole in un post sui suoi canali social del consigliere comunale di Villa San Giovanni Domenico De Marco (Forza Italia).

“Numeri record che sotto la guida del PD erano impensabili, quando lo scalo rischiava seriamente la chiusura. Oggi, invece, i commercianti e gli operatori turistici raccontano di prospettive di crescita come mai prima, grazie al flusso crescente di visitatori attratti dai nuovi voli Ryanair. Eppure Tridico, che da anni non vive più la Calabria reale, definisce “effimeri” questi risultati. Sarebbe bastato scendere dal piedistallo, farsi una passeggiata per le vie di Reggio, parlare con i cittadini che incontrano turisti stranieri ogni giorno, o chiedere a chi finalmente può prenotare un volo diretto low cost per Torino, Venezia, Berlino o Barcellona. Ma la voglia di colpire Occhiuto è stata più forte della verità”.

