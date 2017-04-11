Deivid Jr. Costa sulle orme di Felizardo e company

Con 17 punti e 8 muri contro Ravenna il centrale brasiliano entra nei record della storia della Tonno Callipo, accanto a Felizardo e company

Terminata la stagione domenica scorsa dopo il ko interno con Ravenna, è tempo di numeri e statistiche. E per l’appunto, il match contro i romagnoli offre numerosi spunti d’analisi e di comparazione per ciò che concerne le cifre, soprattutto individuali, dei giocatori giallorossi. In particolar modo, ad essersi messo in mostra è il centrale brasiliano Deivid Junior Costa con una prestazione super. Il posto tre verdeoro nativo di Rafar ha, infatti, realizzato 17 punti, 8 dei quali a muro. Numeri che proiettano l’atleta brasiliano nel novero dei record della storia della Tonno Callipo. Con gli 8 block realizzati, infatti, Deivid Jr. Costa si porta al secondo posto, insieme all’altro centrale sud-americano, l’argentino Crer, nella classifica dei muratori più prolifici della Tonno Callipo in una singola partita andando a posizionarsi davanti ad atleti del calibro, tra gli altri, di Tencati, Rak e Sala (in classifica a quota 7 muri anche il giovane centrale di proprietà della Tonno Callipo, Luca Presta).

I record a muro della Tonno Callipo

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI MURATORI DELLA TONNO CALLIPO IN SERIE A

Marcello Forni, 9 muri in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Emma Villas Siena 3-1 (3° giornata d’andata, stagione 2015-2016);

Marcello Forni, 8 muri in Domar Matera – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (5° giornata di ritorno, stagione 2014-2015);

Deivid Jr Costa, 8 muri in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna (Gara 3 dei Play Off Challenge UnipolSai, stagione 2016-17);

Pablo Damian Crer, 8 muri in Casa Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (5° giornata d’andata, stagione 2013-2014);

Pablo Damian Crer, 7 muri in Diatec Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (6° giornata di ritorno, stagione 2013-2014);

Luca Presta, 7 muri in B-Chem Potenza Picena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, (9° giornata di ritorno, stagione 2014-2015);

Michal Rak, 7 muri in Tonno Callipo Vibo Valentia – Casa Modena, (12° giornata di ritorno, stagione 2011-2012);

Luca Tencati, 7 muri in Tonno Callipo Vibo Valentia – Andreoli Latina, (4° giornata di ritorno, stagione 2009-2010);

Andrea Sala, 7 muri in Lube Banca Marche Macerata – Tonno Callipo Vibo Valentia (1° giornata d’andata, stagione 2004-2005).

I centrali più prolifici

Ma non è finita qui, perché con i suoi 17 punti messi a segno domenica nel match contro Ravenna, Deivid Jr. Costa entra a far parte del record di punti realizzati in una singola partita da parte di un centrale nella storia giallorossa. L’indicatore utilizzato nella statistica è quello di una realizzazione di punti superiore ai 15 in una singola partita di SuperLega, A1 e A2 dal 2004 ad oggi. Deivid Junior Costa si posiziona al quinto posto assoluto di questa speciale classifica preceduto dal connazionale brasiliano Felizardo, dal bulgaro Nikolov, dall’ex capitano giallorosso Forni e dai centrali protagonisti della prima storica promozione in A1, Belardi e Spada. Di seguito, la classifica completa:

LA CLASSIFICA DEI CENTRALI PIU’ PROLIFICI DELLA TONNO CALLIPO IN SERIE A

Renato Felizardo, 22 punti in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – EdilBasso&Partners Padova 3-2 (7° giornata di ritorno, stagione 2004-05);

Nikolay Nikolov, 20 punti in Sisley Belluno – Tonno Callipo Vibo Valentia 2-3 (3° giornata girone d’andata, stagione 2011-12);

Marcello Forni, 20 punti in Conad Reggio Emilia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 (Gara 2 Semifinali Play-Off A2 UnipolSai, stagione 2015-16);

Fabio Belardi, 19 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Videx Royal Pat Grottazzolina 3-1 (7° giornata d’andata, stagione 2003-04);

Renato Felizardo, 19 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Sisley Treviso 2-3 (8° giornata d’andata, stagione 2004-05)

Pietro Spada, 18 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Indeco Molfetta 3-1 (1° giornata di ritorno, stagione 2003-04);

Deivid Junior Costa, 17 punti in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Bunge Ravenna 1-3 (Gara 3 quarti di finale Play Off Challenge UnipolSai, stagione 2016-17);

Renato Felizardo, 17 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Itas Diatec Trentino 2-3 (2° giornata d’andata, stagione 2004-05) e in Teleunit Gioia del Colle – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (7° giornata di ritorno, stagione 2004-05);

Emanuele Cecconi, 17 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Gabeca Brescia 3-2 (8° giornata d’andata, stagione 2001-02);

Vito Iurlaro, 17 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Raffaele Lamezia 3-2 (9° giornata di ritorno, stagione 2001-02) e in Tonno Callipo Vibo Valentia – Deutsche Bank Fondi – C. R. Asti (14° giornata di ritorno, stagione 2001-02);

Rocco Barone, 16 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Aran Cucine Abruzzo Pineto 3-1 (1° giornata di ritorno, stagione 2009-10);

Marcello Forni, 16 punti in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Emma Villas Siena 3-1 (3° giornata d’andata, stagione 2015-16) e in Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Aurispa Alessano 3-2 (8° giornata di ritorno, stagione 2014-15);

Renato Felizardo, 16 punti in Daytona Modena – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (10° giornata d’andata, stagione 2004-05) e in Tonno Callipo Vibo Valentia – Lube Banca Marche Macerata 3-2 (1° giornata di ritorno, stagione 2004-05);

Fabio Belardi, 16 punti in Salento D’Amare Taviano – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (14° girone di ritorno, stagione 2003-04);

Pietro Spada, 16 punti in Videx Royal Pat Grottazzolina – Tonno Callipo Vibo Valentia 1-3 (7° giornata di ritorno, stagione 2003-04);

Giacomo Tomasello, 16 punti in Tonno Callipo Vibo Valentia – Salento D’Amare Taviano 3-1 (14° giornata d’andata, stagione 2003-04).

Nella foto, primo piano di Deivid Jr. Costa (foto di Franco Pirito)