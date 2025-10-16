Reggio, delfino spiaggiato senza vita ritrovato a Gallico

Un delfino è stato ritrovato senza vita, nel pomeriggio di oggi, sulla spiaggia di Gallico, a Reggio Calabria. L’animale, trascinato probabilmente a riva dalle correnti, è stato notato da alcuni cittadini che passeggiavano lungo la battigia. La carcassa giaceva sulla sabbia, poco distante dalla linea del mare.

Sul posto sono stati allertati gli enti competenti per le verifiche e la rimozione del corpo. Non sono ancora chiare le cause della morte, ma come spesso accade in questi casi, verranno effettuati accertamenti veterinari per comprendere se il decesso sia legato a malattie, urti con imbarcazioni o altre cause. Il ritrovamento ha suscitato tristezza e curiosità tra i presenti.