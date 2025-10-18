Nesci: ‘Cannizzaro figura autorevole, FdI presenterà le sue proposte. La scelta del candidato sarà condivisa’

"La forza della nostra coalizione è quella di saper mettere sul tavolo le competenze migliori. SIamo convinti di poter offrire profili di alto livello per la rinascita della città". Le parole dell'esponente FdI

All’indomani della manifestazione di Forza Italia in Piazza Duomo e dell’annuncio di una possibile candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria, interviene Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia.

In una nota, Nesci accoglie positivamente l’ipotesi di Cannizzaro candidato, ma ribadisce la necessità di una scelta condivisa all’interno della coalizione di centrodestra.

“Cannizzaro una proposta autorevole”

“Abbiamo appreso con piacere della disponibilità del collega Cannizzaro a candidarsi a Sindaco della città di Reggio Calabria. Si tratta di una notizia positiva, perché la presenza di proposte dello spessore dell’onorevole Cannizzaro contribuisce a rafforzare il centrodestra, offrendo una rosa di nomi autorevoli da cui scegliere la guida migliore per risollevare Reggio dal baratro in cui è stata trascinata dagli anni di malgoverno del centrosinistra”.

Nesci riconosce dunque il valore politico e istituzionale di Cannizzaro, sottolineando che il confronto dovrà restare aperto e costruttivo, nel segno dell’unità e del rispetto tra alleati.

“FdI presenterà le proprie proposte”

“La forza della nostra coalizione è proprio quella di saper mettere sul tavolo le energie e le competenze migliori. Fratelli d’Italia, nel momento in cui si aprirà il confronto sulla scelta del candidato, presenterà le proprie proposte, convinti di poter offrire profili di alto livello, capaci di rappresentare al meglio la rinascita della città.”

Una dichiarazione che lascia intendere la volontà del partito di partecipare attivamente alla definizione del progetto amministrativo per Reggio, con una propria proposta e con l’obiettivo di valorizzare le migliori esperienze interne.

“La decisione dovrà essere condivisa”

“La decisione finale dovrà essere condivisa con tutti gli alleati, con un unico obiettivo: individuare il candidato più adatto a vincere e governare Reggio Calabria, nell’esclusivo interesse dei cittadini e senza altre considerazioni che non siano quelle della competenza, della credibilità e della capacità di governo.”

Nesci richiama quindi il metodo del dialogo e dell’equilibrio, ribadendo che l’unità del centrodestra resta la condizione imprescindibile per offrire ai reggini un governo solido e credibile.