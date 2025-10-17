Adesso Reggio, Occhiuto: ‘Cannizzaro sindaco ideale. Anche io pronto a candidarmi nella lista alle comunali’

Una piazza piena, bandiere al vento e un entusiasmo palpabile. L’evento “Adesso Reggio”, organizzato da Forza Italia, ha trasformato Piazza Duomo in un grande abbraccio politico. Sul palco, accanto a Francesco Cannizzaro e agli esponenti azzurri, il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha parlato alla città con toni di affetto e di appartenenza, lasciando aperta la porta a un’ipotesi che ha acceso la piazza: una candidatura di Cannizzaro sindaco e la nascita di una lista “Occhiuto” alle prossime comunali, con il presidente stesso in prima linea.

“Ero già innamorato di Reggio, ora lo sono ancora di più”

“Ero già innamorato di Reggio, ma dopo il 5 e 6 ottobre lo sono ancora di più, grazie a quello che mi avete regalato. Io sono impegnato a farvi sentire ancora più orgogliosi di essere reggini”.

Occhiuto si è rivolto alla piazza con tono diretto, riconoscendo alla città un ruolo centrale nel successo del centrodestra e ringraziando i cittadini per la fiducia dimostrata nelle urne.

“Cannizzaro sarebbe un grande sindaco”

“Io lo vedrei bene come sindaco di Reggio. Ciccio ha dimostrato di avere capacità straordinarie, ma anche di portare a Reggio investimenti e finanziamenti che hanno reso questa città centrale”.

Parole che suonano come una investitura morale, anche se Occhiuto precisa che la decisione finale spetterà a Cannizzaro.

“Ci sarà anche la lista Occhiuto”

Il presidente annuncia poi la sua volontà di essere presente, in modo concreto, anche nella competizione reggina:

“Anche la lista Occhiuto ci sarà, così come chiesto da Cannizzaro. Gli alleati, Lega e Fratelli d’Italia, sono qui e io dimostrerò lealtà verso di loro. Ma voglio dire una cosa chiara: se Cannizzaro scende in campo, anche io potrei fare qualcosa che non si è mai vista nella storia della Calabria. Un presidente che non è di Reggio ma che si candida nella lista delle amministrative, per dare ancora più forza a questa città. Chi dovrà essere il candidato lo decideremo insieme agli alleati Fratelli d’Italia e Lega. Se Cannizzaro vorrà, potrei fare questa storica ma con un patto, ve lo dico fin da ora, io voglio continuare a fare il Presidente della Regione Calabria. Non faccio come quelli che non sanno dove stanno, se in Calabria o a Bruxelles”.

Una dichiarazione che ha sorpreso molti e che segna un gesto politico inedito, simbolo di una piena convergenza tra il governo regionale e il progetto politico per Reggio.

“Reggio ha bisogno di una guida forte”

“Reggio è una città che noi abbiamo nel cuore. Vogliamo scrivere un grande futuro per questa grande città, offrendo agli alleati i migliori candidati possibili. Ma a chi non ha più idee per governare, dico con rispetto: stativi a casa”.

Occhiuto parla di responsabilità e rinnovamento, di un centrodestra unito che vuole restituire dignità e prospettiva alla città.

“Abbiamo affrontato i problemi, non li abbiamo nascosti”

“Noi abbiamo la Calabria nel cuore. Non abbiamo mai nascosto i problemi di questa regione, né quelli di Reggio. Non avevamo la bacchetta magica per risolvere in quattro anni ciò che si è accumulato in quaranta, ma abbiamo aperto cantieri, fatto riforme, portato risultati. E continueremo su questa strada”.

Conclude con un appello alla fiducia e all’impegno, ricordando che la vera sfida è trasformare la crescita regionale in sviluppo concreto per la città metropolitana.