Il grande posticipo di serie A. Il derby è sempre una partita speciale, quando due squadre se lo giocano per un posto in Champion’s chiaramente assume una importanza ancor più rilevante. Roma e Lazio si presentano a questo confronto con gli stessi punti in classifica e sul piano dell’interesse e la validità del match, è certamente il derby capitolino più entusiasmante degli ultimi anni. I giallorossi, tra l’altro, arrivano all’incontro dopo la straordinaria impresa compiuta proprio in Champion’s, ribaltando in maniera clamorosa il punteggio nel confronto con i “marziani” del Barcellona.

Gli amanti del calcio non possono perdere un simile appuntamento e all’Hostaria dei Campi, con schermi visibili per tutto il locale, c’è la possibilità di goderselo davanti ad una buona pizza.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766