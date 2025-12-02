Derby in arrivo: ‘Insieme per la Viola, uniti per sostenere squadra e città’

Il Supporters Trust Viola rivolge un appello forte, chiaro e profondamente sentito a tutta la grande famiglia neroarancio. Questo è il momento di stringersi attorno alla squadra, alla società e ai nostri colori: simboli di una storia che parla di passione, sacrificio e appartenenza. Una storia che appartiene a tutti noi.

Domenica il PalaCalafiore ospiterà una sfida che va ben oltre i due punti in palio: il derby contro il Messina Basket School, una partita che porta con sé rivalità sportive, valori identitari e l’orgoglio di una città intera. È qui, nella nostra casa, che dobbiamo far sentire il battito del popolo reggino, il calore unico che da sempre contraddistingue il tifo neroarancio.

Invitiamo perciò tutti i tifosi, i sostenitori, gli appassionati di basket e chiunque ami la Viola a riempire le tribune, a sostenere con voce, cuore e rispetto i nostri ragazzi, il valore del pubblico non è un dettaglio: è un fattore determinante. La squadra ha bisogno della nostra energia, della nostra spinta, della nostra presenza, nei momenti importanti, Reggio Calabria c’è sempre stata e adesso deve esserci più che mai.

Il Trust Viola rinnova con convinzione il proprio sostegno alla società, allo staff tecnico e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con serietà per portare avanti il progetto neroarancio. Fiducia, collaborazione e responsabilità guidano il nostro operato, nella consapevolezza che solo camminando insieme si può costruire un futuro solido e ambizioso.

Adesso la parola passa a noi tifosi. Facciamo sentire la nostra voce, riempiamo il PalaCalafiore, trasformiamolo, ancora una volta, nel nostro fortino. Dimostriamo cosa significa appartenere alla Viola, cosa significa amare questi colori. Domenica 7 dicembre tutti al palazzetto: uniti si vince.