Detersione: quale prodotto scegliere?

Pulire la pelle in modo corretto é un’azione basilare in campo cosmetico. Poche persone però seguono questa regola: c’è chi utilizza solo il tonico, chi il latte detergente, chi invece saponette che alterano il pH cutaneo.

In commercio ci sono tanti prodotti per la detersione, l’importante è scegliere quello giusto.

Ma come sceglierlo tra i tanti?

Il latte detergente, il più delicato

Il latte, sia a risciacquo che senza, è il detergente. É quello più usato perché è il più delicato, normalmente consigliato a pelli secche, intolleranti o con fragilità capillare, va sempre eliminato con il tonico per rendere la pelle assente da residui.

L’acqua micellare, adatta a pelli normali e miste, è veloce e facile da usare: si passa sul viso con un batuffolo di cotone senza risciacquare. É una lozione molto leggera che racchiude l’azione sia del latte, perché rimuove lo sporco, che del tonico, con effetto astringente e tonificante.

Gel, creme e mousse detergenti

Il gel, semplice o arricchito con microgranuli esfolianti, è indicato per pelle normale e mista a tendenza acneica: ha azione astringente sui pori e pulisce in profondità lasciando una sensazione piacevole di freschezza.

Le creme e le mousse detergenti sono formulazioni delicate indicate per la pelle a tendenza allergica perché ripristinano il film idrolipidico della cute.

Tonici e acque micellari sono sempre da abbinare all’uso di detergenti, perché servono per rimuovere ogni residuo dalla pelle.

Gli effetti di una cattiva igiene della pelle

La cattiva igiene favorisce l’invecchiamento cutaneo: le cellule si aggregano a sebo e sporco, interferendo sull’equilibrio cutaneo e rendendo le creme meno efficaci.

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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