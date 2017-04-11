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Dibattito su ‘I principi di separazione tra poteri, nuovi argomenti’

Il 12 aprile alla Biblioteca comunale De Nava il secondo incontro sul tema, con il procuratore Ottavio Sferlazza e il professor Daniele Cananzi

11 Aprile 2017 - 14:46 | di Federica Geria

Libri, immagine di repertorio per La Bellezza narrata

Mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria si svolgerà il secondo incontro sul tema “I principi di separazione tra poteri, nuovi argomenti”. Per l’occasione il pubblico presente all’incontro interagirà con il dott. Ottavio Sferlazza, Procuratore della Repubblica di Palmi e con il prof. Daniele Cananzi, prof. Associato di Filosofia del Diritto presso l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. La separazione dei poteri è uno dei principi cardine per la costituzione di uno Stato democratico, in virtù del quale ogni funzione statale (legislativa, amministrativa e giudiziaria) deve essere esercitata da organi diversi (parlamento, governo, magistratura), ciascuno dotato di proprio potere di decisione, senza interferenze tra l’uno e l’altro.

Immagine di servizio dell'incontro sui principi di separazione tra poteri

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