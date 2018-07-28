Due nuovi curricula in Ingegneria Gestionale e per l'Energia e il restyling di Ingegneria Civile-Ambientale: l'offerta formativa Diceam 2018/19

Il corso di laurea in Ingegneria Industriale (L9) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si arricchisce per il prossimo anno accademico 2018/19 di due nuovi curricula, formalmente accreditati dal MIUR, in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria per l’Energia .

Gli obiettivi del curriculum Gestionale

Il curriculum Gestionale si pone come obiettivo formare una figura professionale capace di progettare e gestire impianti e sistemi di automazione industriale, sviluppare nuove tecnologie di produzione di materiali e prodotti nonché di coordinare il project managment e la logistica.

Il curriculum Energia invece è rivolto ad ingegneri destinati ad operare nei processi di generazione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica, con particolare riferimento agli aspetti di produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili e delle tecnologie dei materiali per l’energia.

«A due anni dall’apertura del corso di laurea in Ingegneria Industriale – commenta il direttore del Dipartimento DICEAM, Prof. Nicola Moraci – siamo orgogliosi di essere riusciti ad inserire nella nostra offerta formativa i nuovi curricula in gestionale ed energia. Il merito va certamente ai docenti dei dipartimenti DICEAM, DIIES e DIGIEC che hanno messo assieme le loro competenze e professionalità dimostrando ancora una volta l’impegno di tutta la comunità accademica dell’Università Mediterranea ad ampliare la propria offerta formativa”.

“I percorsi curriculari si differenziano a partire dal secondo semestre del secondo anno e si caratterizzano attraverso i vari ambiti disciplinari dell’ingegneria industriale (gestionale, elettrica, energetica e dei materiali) – continua il Prof. Carlo Morabito, presidente del corso di studi in Ingegneria Industriale – i nostri futuri studenti potranno poi scegliere, all’interno del curriculum scelto, un paniere di nuovissimi insegnamenti tra cui business plan e creazione d’impresa, marketing industriale, sviluppo gestione e sicurezza dei processi industriali, energetica e fonti energetiche rinnovabili”.

“Questi nuovi curricula vengono incontro alle forti richieste del mercato del lavoro, sempre più orientato verso l’ingegneria gestionale, l’energia sostenibile, i materiali innovativi, gli impianti elettrici ed industriali aprendo nuove opportunità per gli studenti della provincia di Reggio Calabria, Messina e Catanzaro – sottolinea il prorettore vicario e prossimo rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. Santo Marcello Zimbone – siamo sicuri che il territorio apprezzerà l’impegno della nostra Università nel qualificare il capitale umano presente in Calabria e, più in generale, nel Sud Italia.”