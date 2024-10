DIDAMATiCA Reggio Calabria: grande apprezzamento per le novità dell’edizione 2019

Oltre 250 partecipanti, questo il numero più significativo dell’ultima edizione di DIDAMATiCA – Informatica per la Didattica, promossa da AICA, che dal 1986 rappresenta l’evento di riferimento per studenti, docenti, istituzioni scolastiche, professionisti ICT, aziende e Pubblica Amministrazione sui temi dell’innovazione digitale per la filiera della formazione.

Da sempre, la manifestazione rappresenta il palcoscenico di discussione tra scuola, formazione, ricerca e impresa, e cornice di ricerche, sviluppi innovativi ed esperienze in atto nel settore dell’Informatica applicata alla Didattica, nei diversi domini e nei molteplici contesti di apprendimento. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione è sbarcata a Reggio Calabria ed è stata ospitata dall’Università Mediterranea.

L’edizione del 2019 si è concentrata su “BYOD, realtà aumentata e virtuale: opportunità o minaccia per la formazione?”.

Realtà aumentata e virtuale hanno un rapporto molto stretto con le discipline STEAM e l’attuale mercato del lavoro; non solo, queste rappresentano una sfida e un’opportunità per rendere la Scuola e il mondo del lavoro produttivi e smart, e per rendere Studenti, Docenti, Professionisti consapevoli e capaci di mettere in atto comportamenti sicuri e pronti ad affrontare le sfide e le minacce del futuro.

Le due giornate di convegno hanno offerto una riflessione concreta e strutturata sul tema dei nuovi scenari imposti al mondo della Scuola, del lavoro, della società dalle tecnologie “mobili” e dagli strumenti di realtà aumentata e virtuale. Inoltre, l’evento ha permesso di definire un’agenda di ricerca utile a tutti gli attori dell’innovazione digitale che stanno realizzando le proprie particolari e specifiche attività lavorative con strumenti mobili e facendo uso di applicazioni e dispositivi per espandere la realtà nell’ottica della realtà aumentata e virtuale.

L’apertura della prima giornata è stata affidata a Renato Marafioti, presidente dalla sezione AICA Calabria, seguito dagli interventi di Antonino Vitetta Prorettore alla Didattica dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Ottavio Salvatore Amaro, Direttore Generale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Massimiliano Ferrara, Direttore Dipartimento DIGIES e Antonio Castorina, Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A chiudere i saluti istituzionali, Giovanni Adorni che ha ripercorso la tappe fondamentali di DIDAMATiCA dalla sua nascita nel 1986 a oggi, sottolineando come nel tempo la manifestazione sia cambiata per essere sempre un momento utile, teso a fornire un quadro ampio e approfondito di ricerche sulle tecnologie digitali per la didattica.

“Se in passato si parlava di digital divide, intendendo la difficoltà di accesso alle tecnologie, oggi l’elemento di digital divide sono le competenze. Su questo le scuole e le università devono lavorare. Chi non ha accesso al digitale ne perde i vantaggi. Il web, i social e i libri in versione digitale rappresentano una grande opportunità per la scuola italiana e per i suoi studenti. L’obiettivo è quello di plasmare cittadini attivi e dotati di senso critico. E non solo. Anche colmare il gap del digital divide che separa chi sta seduto dietro una cattedra da chi sta di fronte. Un docente esperto di strumenti informatici sarà anche più credibile quando istruirà i suoi allievi a un uso responsabile della rete e dei nuovi media. Anche per questo la virata verso l’alfabetizzazione digitale resta una scelta obbligatoria”.

Queste le parole del Prof. Giovanni Adorni. Presidente di AICA.

“La società, l’economia e il mercato del lavoro sono cambiati e nell’attuale trasformazione del Paese, noi abbiamo un forte bisogno di ridurre il divario sul digitale. Ecco perché l’offerta formativa si deve moltiplicare e migliorare in termini di qualità, sfruttando soprattutto gli strumenti digitali. C’è un grande margine su cui lavorare partendo proprio dalla formazione di giovani generazioni che devono diventare nuovi professionisti e sulla formazione digitale il mondo accademico gioca, oggi più che mai, un ruolo importantissimo”.

A conferma del valore della formazione, grande successo nella seconda giornata per il corso dedicato ai docenti dal titolo “Fare didattica con la Realtà Aumentata: applicazioni e metodologie per inserire la Realtà Aumentata nella quotidiana pratica didattica”.

Ampio risalto è stato riservato alla tradizionale premiazione del Concorso Webtrotter – Il giro del mondo in 80 minuti, con la presenza delle squadre vincitrici.

BEST PAPER AWARDS

Di grande rilievo anche la consegna degli attestati dei “Best Paper Awards”, i migliori elaborati che hanno saputo descrivere scenari, problematiche, soluzioni tecnologiche, e metodologiche. Tutti i lavori presentati al Convegno sono ora pubblicati sul portale del convegno stesso; i Best paper in versione integrale e gli abstract di tutti gli altri lavori andranno a comporre il piano editoriale della rivista online Mondo Digitale.

L’elenco dei premiati: