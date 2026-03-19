La Dierre Basketball ritrova se stessa: Donati esalta il gruppo

Un successo che vale molto più di due punti. La Dierre Basketball torna a sorridere e lo fa nel modo più pesante possibile, battendo quella che, sulla carta, è probabilmente la formazione più attrezzata. Una vittoria di orgoglio e carattere che ha riacceso l’entusiasmo intorno al gruppo, reduce da un periodo turbolento.

A testimoniare l’importanza della serata è Elias Donati, giocatore della Dierre. “È stata una partita importante, tosta”, esordisce Donati. “Sapevamo che sarebbe stata difficile e questa vittoria significa molto per il gruppo. Risolleva gli animi e ci serviva in questo momento, dopo la sconfitta amara a Catania e i fatti successivi con Comisso. È stata una vittoria di gruppo, ci serviva”.

Una partita sporca, intensa, vissuta sui dettagli. Un copione che Donati ha apprezzato particolarmente. “Intensa, maschia. Affrontavamo la squadra più forte, secondo me, e sarebbe stata sicuramente dura. È stata una bella partita”, conferma, facendo eco ai complimenti dei due allenatori che l’avevano definita “bellissima”.

Con questo successo, l’Alfa è tornata in vetta alla classifica, ma in casa Dierre si respira aria di rivincita. Donati frena però ogni entusiasmo eccessivo e guarda con realismo al rush finale. “Per me ogni partita è uguale: domenica abbiamo fatto due punti, non perché era Gela o perché era Alfa, abbiamo fatto due punti. Non bisogna montarsi la testa. Sarà un finale molto acceso, ma dobbiamo stare concentrati partita per partita”.

“Coach Bernardo del Gela dice che non conta arrivare primo o secondo, ed è una mezza verità. Questo sport ci insegna che tanto primo o ottavo che sei, nei playoff conta la partita secca. Non vuol dire nulla arrivare primo in questo momento”.

L’aspetto fondamentale, al di là della classifica, è la ritrovata chimica di squadra. La vittoria contro Gela ha saldato il gruppo. “Stiamo molto meglio di prima, sinceramente. Ci sentiamo più compatti, più uniti. È la formula per conquistare un sogno”, ammette Donati.

“Basta avere fiducia nei compagni. Io l’ho sempre detto: se hai fiducia in chi ti sta accanto, può sempre darti una mano”.

Ora testa al prossimo impegno: la Dierre è viva e pronta a lottare su ogni pallone.