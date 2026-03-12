Dierre, Inguaggiato: ‘Con Gela non sarà una partita come le altre’

In attesa di conoscere il destino e l’evolversi della partita sospesa contro Comiso, la Dierre Reggio Calabria si prepara ad una nuova, intensa battaglia. Domenica prossima, al PalaCalafiore, arriverà Gela, e in casa Dierre l’umore è di quelli giusti per affrontare una sfida che, sulla carta, vale molto più di due punti.

A presentare il match è coach Francesco Inguaggiato, che fa il punto della situazione partendo dalle condizioni del gruppo. “Stiamo abbastanza bene“, esordisce il tecnico, con una nota positiva importante: “Benny Epifani dovrebbe ricominciare ad allenarsi, quindi siamo contenti che possiamo recuperarlo per questa partita“. Un ritorno fondamentale per dare profondità e qualità al roster reggino.

Non c’è tempo per guardarsi indietro, però. Gela arriva all’appuntamento dopo una sconfitta interna con Milazzo che ha del clamoroso, ma Inguaggiato mette in guardia i suoi: “Gela è pronta sicuramente, nonostante la sconfitta con Milazzo. In casa nostra c’è tantissima voglia di riscatto. Non è una partita come le altre, ci sono mille fattori e mille motivazioni che dovrebbero dare ai ragazzi una marcia, uno sprint in più“.

Proprio il ko dei siculi contro Milazzo è stato uno dei risultati più sorprendenti dell’ultimo turno. Il coach della Dierre, però, non sembra così stupito, e spiega il motivo. “Me lo aspettavo? Sì, perché dopo che ci abbiamo perso noi… Milazzo è una squadra che quando gioca in quel modo è durissima da battere. Ho avuto modo di vedere i primi due quarti, ed è stata una fotocopia di quando siamo andati a giocare noi: aggressivi, grandi percentuali al tiro da tre, si buttavano su ogni pallone“.

Secondo Inguaggiato, potrebbe aver influito “il fattore sorpresa per Gela, che forse non se lo aspettava. Noi, invece, quando siamo andati là eravamo un po’ più consci di questa loro maestria a trasformarsi in certe partite, a dare il 110%“.

Domenica, al Palalumaka alle ore 18, la musica dovrà cambiare. “Mi aspetto una super battaglia“, ammette senza mezzi termini Inguaggiato. Il motivo è presto detto: “Non abbiamo giocato sabato scorso. Poi c’è il finale dell’andata con Gela, che è stato amaro per noi. Siamo reduci dall’ultima sconfitta a Catania, abbiamo veramente una serie di ragioni che dovrebbero spingerci a dare il 110% e a far sì che la partita si incanali nei nostri binari“.