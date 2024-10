Dionigi: ‘Reggina in testa meritatamente. Il Bari? Paga quell’inizio…’

Ex di tante squadre fra cui la Reggina da giocatore e tecnico. Davide Dionigi ha allenato anche il Catanzaro ed è stato giocatore del Bari. Lo hanno intervistato sull’attuale momento del campionato i colleghi di TuttoC.com: “La Reggina? E’ un momento importante, ha sempre fatto bene. Potrebbe dare lo scatto finale in questo turno infrasettimanale, è tutto ampiamente meritato. E’ la giusta candidata alla vittoria finale per il lavoro della società e per il progetto tecnico di Mimmo Toscano.

Nel calcio di scontato non c’è mai niente, in passato sono già successi dei crolli. La Reggina ha dimostrato di essere compatta e costante nei risultati, mi auguro possa esserlo fino alla fine del campionato. Il Bari ha fatto il campionato che doveva fare, paga i punti persi inizialmente. Se avesse mantenuto questo cammino con Vivarini anche l’inizio avrebbe quei punti in più per lottare fino alla fine con la Reggina. Sta facendo comunque un campionato importante”.

