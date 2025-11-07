Reggio, docenti a lezione di spazio con ESERO Italia e Città della Scienza
L'incontro formativo, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, sarà ospitato dall'I.C. Cassiodoro - Don Bosco. Obiettivo promuovere le discipline STEM
07 Novembre 2025 - 10:13 | Comunicato Stampa
Una giornata dedicata allo spazio, alla scienza e alla didattica innovativa: l’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro (Reggio Calabria) ospita un appuntamento speciale rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, nell’ambito delle attività promosse da ESERO Italia, il progetto educativo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Una giornata tra spazio, scienza e innovazione
L’incontro formativo, organizzato in collaborazione con Città della Scienza di Napoli, offrirà ai partecipanti un viaggio tra le meraviglie dell’universo e le più recenti frontiere della didattica scientifica, attraverso laboratori e attività esperienziali che coniugano conoscenza, curiosità e innovazione.
Tra i temi proposti:
- Storie di Luna e ombre
- Con il metro nello spazio: quanto è grande la Luna
- Il riscaldamento globale
- Dal Sole alle Aurore: il vento solare e le sue interazioni con la Terra
STEM e didattica esperienziale
L’iniziativa rientra nelle azioni volte a promuovere le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e a diffondere metodologie attive per rendere l’apprendimento delle scienze più coinvolgente e accessibile.
«Accogliere un evento ESERO Italia nella nostra scuola è motivo di orgoglio – afferma la Dirigente scolastica – perché consente ai docenti di vivere un’esperienza formativa di alto valore scientifico e di trasferire poi ai propri studenti l’entusiasmo della scoperta e la bellezza della conoscenza».
L’appuntamento si terrà presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco”, in via Nazionale Traversa V, Pellaro – Reggio Calabria.
Per informazioni e iscrizioni: parente@cittadellascienza.it
Ulteriori dettagli sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale: www.esero.it/evento/esero-italia-in-calabria