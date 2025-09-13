Disservizi idrici a Reggio: le precisazioni del consigliere Barreca

“A fronte di numerose e ripetute informazioni errate e fuorvianti che rischiano di generare confusione nella popolazione, viene precisato che la gestione di reti, serbatoi e pozzi è fin dall’inizio del 2023 in capo alla Sorical (Società Risorse Idriche Calabresi) e non più al Comune di Reggio Calabria“.

A scriverlo, in una nota stampa, il consigliere delegato all’idrico, Francesco Barreca.

“Pertanto, i disservizi registrati non vanno segnalati o contestati al Comune.

Ne è dimostrazione il fatto che ogni comunicazione relativa alla gestione idrica è sempre e puntualmente pubblicata sul sito ufficiale della Sorical.

Le competenze e i rapporti istituzionali

È quindi necessario chiarire in maniera inequivocabile alla cittadinanza che perdite o guasti alle reti, ai serbatoi o ai pozzi non sono in alcun modo attribuibili al Comune.

I rapporti di collaborazione istituzionale con Sorical sono definiti come ottimi, e l’Amministrazione comunale conferma che, per quanto di propria competenza, continuerà a fare la sua parte”.