Andrà in onda sabato 21 ottobre, alle ore 12, la puntata di “Parola di Pollice Verde” condotta da Luca Sardella e da sua figlia Daniela, che vedrà protagonista la famosa Distilleria Caffo, su Rete4.

La tappa a Limbadi nella distilleria

La trasmissione, che promuove il Made in Italy, questa volta ha fatto tappa a Limbadi all’interno della Distilleria calabrese per scoprire i segreti dell’Amaro più amato in Italia.

“Nuccio e Pippo Caffo, ci sveleranno tanti segreti e ci porteranno nel loro regno, dove nasce l’amaro più amato del mondo e il più amato da me, ha commentato Luca Sardella. Essendo un appassionato ed esperto botanico – afferma Sardella – sono rimasto affascinato dall’equilibrio tra le varie erbe presenti nel Vecchio Amaro del Capo, da sempre prodotto utilizzando solo ingredienti genuini e naturali.”

Un’occasione di promozione importante per il nostro territorio- ha dichiarato Nuccio Caffo – che grazie ai suoi prodotti tipici si sta facendo strada nel panorama del turismo eno- gastronomico internazionale.

Le tipicità alimentari del Vibonese

Oltre all’Amaro del Capo, che è sicuramente ormai il prodotto calabrese più conosciuto e distribuito all’estero, c’è sempre più attenzione sulle tipicità alimentari del vibonese grazie alla ‘Nduja di Spilinga, alla cipolla di Tropea, ai mostaccioli di Soriano, ai formaggi del Monte Poro, al tonno ed ai gelati di Pizzo, fino alle tipiche freselle ed alla pasta artigianale.

Prodotti nati grazie alle aziende operose che nel corso degli anni hanno saputo intercettare l’occasione di visibilità data dal turismo e dalla capacità di fare rete tra di loro.

Gli ospiti e le altre rubriche della puntata

Ospite di Daniela Sardella e della sua rubrica “fiori e canzoni” il grande Mal, poi vedremo anche il gettonatissimo orto sugli alberi che ha avuto grande successo all’interno di un servizio di Luca Sardella su Striscia la notizia. E ancora vedremo la ricetta fatta con la pasta damigella, ottenuta da grani antichi siciliani di eccelsa qualità. E poi ancora tantissime sorprese da gustare su Rete4 , sabato 21 ottobre.