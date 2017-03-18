Distilleria Caffo alla fiera internazionale in Germania

Ha appena aperto i battenti la principale fiera internazionale nel settore dei vini e dei liquori e anche quest’anno non poteva mancare all’importante appuntamento in Germania la Distilleria Caffo. Dal 19 al 21 marzo la posizione dell’azienda sarà Hall 12 stand 12D73. Negli spazi fieristici della storica distilleria calabrese, ormai leader nel settore dei superalcolici in Italia, sarà possibile degustare il Vecchio Amaro del Capo, prodotto simbolo dell’azienda, e l’Elisir San Marzano Borsci, squisito liquore creato nel 1840.

Accanto a questi due prodotti che sono tra i più conosciuti e amati in Italia, vi sarà la vastissima gamma di liquori ed acquaviti firmati Caffo. Il Vecchio Amaro del Capo è un liquore ottenuto da 29 erbe officinali di Calabria, frutto di un’antica ricetta rielaborata e migliorata dalla famiglia Caffo. Si distingue per il suo gusto gentile ed aromatico, che ben si adatta anche ai palati più delicati, non abituati agli “Amarissimi”. Primo nel suo genere, fin dagli anni 70 viene bevuto ghiacciato (a – 20 gradi). L’Elisir San Marzano Borsci si beve liscio come digestivo tutto l’anno; d’estate si serve con ghiaccio e soda o miscelato nei cocktails, ma è squisito anche caldo, come corroborante punch, oppure sul gelato, nel caffè e come ingrediente in pasticceria.

“Il mercato tedesco per noi- afferma Sebastiano Caffo, amministratore della Distilleria – rappresenta l’obiettivo principale da conquistare in Europa con il nostro Vecchio Amaro del Capo, in quanto i consumi di amari d’erbe in Germania sono di gran lunga superiori rispetto all’Italia e sono prodotti molto radicati nella tradizione. Oggi siamo forse tra le poche aziende in grado di portare l’autenticità dei sapori italiani nel mondo, garantendone l’origine grazie ad un controllo diretto della filiera, dal campo alla distilleria fino alla distribuzione capillare. Quindi, ottimizzare la distribuzione all’estero- dichiara ancora Sebastiano Caffo- e diversificare sempre di più la produzione, promuovendo principalmente le specialità alcoliche della tradizione italiana, è la mission per i prossimi anni”.

fonte: zoom24