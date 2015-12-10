Distinguo: le idee regalo Kerastase per il Natale
Un cofanetto in edizione limitata declinato in quattro linee per chi ama prendersi cura dei capelli: prezzi e differenze tra Nutritive, Therapiste, Discipline ed Elixir ultime
10 Dicembre 2015 - 15:02 | di Redazione
di Laura Maria Tavella- Quest’anno Distinguo, grazie alla partnership con Kerastase, aiuta le proprie clienti a scegliere il regalo di Natale perfetto!
Una magnifica idea-regalo per le tue Feste, da donare ai tuoi cari o per viziare chi, come te, ama il mondo di Kérastase e vuole prendersi cura dei propri capelli solo con il meglio del mondo dell’hair care.
Kerastase propone un cofanetto in edizione limitata, declinato in 4 linee differenti che comprende: una maschera da 200 ml, accompagnata da 2 travel size( uno da 75 ml e uno da 50 ml) della stessa linea.
Il Cofanetto Golden Coffret lo trovi nelle linee:
–Nutritive (cofanetto arancio e bianco) per capelli secchi, ricci e ribelli, al prezzo speciale di 32 euro.
–Therapiste (cofanetto verde) per capelli indeboliti, alterati dal tempo e con doppie punte, al prezzo di 38 euro;
– Discipline (cofanetto rosa pesca) per capelli indisciplinati, colorati o chimicamente trattati, al prezzo di 38 euro;
–Elixir ultime (cofanetto oro) per detergere, trattare e definire capelli fini e colorati, al prezzo di 38 euro.
Non perdere l’offerta speciale del kit completo per rendere unici i capelli: per questo Natale scegli Kerastase, acquista il tuo cofanetto e regalalo a chi ami!
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