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Distinguo: le idee regalo Kerastase per il Natale

Un cofanetto in edizione limitata declinato in quattro linee per chi ama prendersi cura dei capelli: prezzi e differenze tra Nutritive, Therapiste, Discipline ed Elixir ultime

10 Dicembre 2015 - 15:02 | di Redazione

Prodotti Kerastase per la cura dei capelli, idee regalo di Distinguo

di Laura Maria Tavella- Quest’anno Distinguo, grazie alla partnership con Kerastase, aiuta le proprie clienti a scegliere il regalo di Natale perfetto!

Una magnifica idea-regalo per le tue Feste, da donare ai tuoi cari o per viziare chi, come te, ama il mondo di Kérastase e vuole prendersi cura dei propri capelli solo con il meglio del mondo dell’hair care.

Kerastase propone un cofanetto in edizione limitata, declinato in 4 linee differenti che comprende: una maschera da 200 ml, accompagnata da 2 travel size( uno da 75 ml e uno da 50 ml) della stessa linea.

Il Cofanetto Golden Coffret lo trovi nelle linee:

Nutritive (cofanetto arancio e bianco) per capelli secchi, ricci e ribelli, al prezzo speciale di 32 euro.

Cofanetto Golden Coffret Kerastase in edizione limitata, idea regalo di Natale da Distinguo, vista 1

Therapiste (cofanetto verde) per capelli indeboliti, alterati dal tempo e con doppie punte, al prezzo di 38 euro;

Cofanetto Golden Coffret Kerastase in edizione limitata, idea regalo di Natale da Distinguo, vista 2
Discipline (cofanetto rosa pesca) per capelli indisciplinati, colorati o chimicamente trattati, al prezzo di 38 euro;

Cofanetto Golden Coffret Kerastase in edizione limitata, idea regalo di Natale da Distinguo, vista 3

Elixir ultime (cofanetto oro) per detergere, trattare e definire capelli fini e colorati, al prezzo di 38 euro.

Cofanetto Golden Coffret Kerastase in edizione limitata, idea regalo di Natale da Distinguo, vista 4

Non perdere l’offerta speciale del kit completo per rendere unici i capelli: per questo Natale scegli Kerastase, acquista il tuo cofanetto e regalalo a chi ami!

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