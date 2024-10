Distretto turistico Costa Viola, Comuni a lavoro per lo sviluppo e la crescita del territorio

Nella mattina di venerdì 22 marzo si è tenuto, a Palazzo San Nicola, il primo incontro finalizzato alla creazione del Distretto Turistico Regionale della Costa Viola, di cui il Comune di Palmi si è fatto promotore.

PRESENTI

La sala del Consiglio Comunale ha ospitato i numerosi partecipanti all’incontro pubblico. Erano presenti molti dei Comuni ricadenti nell’area della Costa Viola, gli Enti, le associazioni di categoria e gli stakeholder interessati a partecipare all’ambizioso progetto.

Si è trattato di una giornata estremamente positiva. Durante l’evento si sono infatti raccolte le adesioni e i consensi degli intervenuti. Oltre a quelli del sindaco Giuseppe Ranuccio e dell’assessore al turismo Raffaele Perelli, il dibattito ha visto gli interventi:

del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto;

del Consigliere Regionale Michele Mirabello, redattore della legge cui l’istituzione dei Distretti Turistici Regionali fa riferimento.

Quella di venerdì potrebbe dunque diventare una giornata di grande importanza per tutta l’area della Costa Viola. Tale giornata rappresenta l’inizio di un percorso che porterà alla creazione di uno strumento che avrà tutta la forza derivante dalla molteplicità degli “attori” che parteciperanno alla creazione del distretto.

OBIETTIVI

La promozione, i programmi di tutela e sviluppo condivisi, e tutte le altre azioni indispensabili alla crescita, daranno un grande appeal e una grande forza sul mercato turistico nazionale ed internazionale. Il distretto permetterà dunque ai nostri territori di decollare.

Il rendez-vous ha raccolto grandi consensi ed i partecipanti hanno espresso, a vario titolo, il loro appoggio al progetto portato avanti dal nostro Comune. Passato in archivio questo primo incontro, si partirà sin da subito con la fase di redazione della documentazione necessaria ed alle prime riunioni tecnico – operative. A tutto ciò seguirà la proposta da portare agli organi competenti regionali.

L’Amministrazione Comunale ritiene che la creazione del nuovo Distretto Turistico Regionale possa costituire la spinta di cui il turismo dell’area della Costa Viola ha bisogno per poter finalmente decollare. La creazione del distretto sarà il momento per mettere in campo tutte le iniziative necessarie per il suo sviluppo.

