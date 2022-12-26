Reggio, ‘Diva Parrucchieri’ cambia location: nuovo salone in centro città – FOTO

Una storica attività che passa da madre in figlia e dà vita ad un completo restyling. È ciò che ha fatto “Diva Parrucchieri” che ha da poco riaperto le sue porte in una nuova location, situata a pochi passi da quella precedente. Una vera e propria rivoluzione per ciò che riguarda gli arredi, ma all’insegna della qualità che contraddistingue, da sempre, il salone a pochi passi dal Duomo.

Apre il nuovo salone di “Diva Parrucchieri”

Carmelisa Beatrice, giovane imprenditrice reggina che ha preso in mano le redini dell’attività della madre, è pronta a scrivere una nuova pagina di storia di “Diva Parrucchieri” che si presenta, oggi, al pubblico, più bello che mai.

Un salone moderno ed elegante, studiato per accogliere e coccolare affezionate e nuove clienti, dove l’eleganza dell’intramontabile total white è accompagnata da dettagli in oro e dai toni del verde bosco e del rosa cipria degli accessori di arredo.

Da ben 43 anni operante nel settore dell’estetica a Reggio Calabria, Diva Parrucchieri dopo una partecipata inaugurazione, è di nuovo al lavoro.

Non solo i “classici” trattamenti per capelli, dalla piega, passando per tagli, colori, acconciature, ma anche qualcosa di più innovativo come ad esempio: le extension con tessitura e il trattamento anticaduta a infrarossi “Eutrichos”.

Maggiori informazioni

Diva Parrucchieri si trova in Via Monsignor Ferro, 13 – Reggio Calabria

Per restare sempre aggiornato segui la pagina Instagram.