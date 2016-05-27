Docente del Texas arriva alla ‘Mediterranea’

Nell’ambito delle attività scientifiche del Dottorato Internazionale “Urban Regeneration & Economic Development”, la Prof.ssa Colleen Casey terrà il corso di “Community Development and Urban Regeneration: Principles and Practices ” presso la ex-facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea.

Il Community Development nella rigenerazione urbana

Il “Community Development” rappresenta una pratica molto diffusa sia negli Stati Uniti che in Europa nell’ambito della Rigenerazione Urbana ed è stato definito nel 2014 dalle Nazioni Unite come un “processo attraverso il quale membri della comunità insieme prendono parte ad azioni collettive e generano soluzioni a problemi comuni”.

Inoltre saranno combinati sia approcci teorici che pratici per approfondire temi quali il capitale sociale ed i meccanismi di governance implementati. In questo modo, il Corso “Community Development and Urban Regeneration: Principles and Practices” arricchisce l’offerta scientifica del Dottorato Internazionale in Urban Regeneration and Economic Development arrivato al suo quarto Ciclo di attivazione, ma soprattutto contribuisce al processo di internazionalizzazione dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, che grazie al Dottorato consolida la sua dimensione internazionale.

Chi è la prof.ssa Colleen Casey

Colleen Casey è professore associato presso il College of Architecture, Planning and Public Affairs (CAPPA) dell’Università del Texas ad Arlington (USA). Attualmente dirige il programma “Public Policy” ed il programma di Dottorato “Public and Urban administration” presso lo stesso ateneo. Insieme ad una robusta esperienza didattica certificata da ben 8 corsi impartiti presso lo stesso ateneo ed esperienze in qualità di Visiting Professor in due Università statunitensi, Casey svolge un’incessante attività di ricerca scientifica con articoli pubblicati su riviste scientifiche di primissimo livello mondiale tra le quali Urban Affairs Review, Economic Development Quarterly e Critical Sociology.

Ha partecipato e partecipa, in collaborazione con il CLUDsLab (Università Mediterranea – Dipartimento PAU), ai Progetti di Ricerca CLUDs (7FP) e MAPSLED (Horizon2020) finanziati dall’Unione Europea.

Il corso avrà durata di 10 giorni dal 30 maggio al 9 giugno p.v. per un totale di 40 ore di attività da svolgere in aula. Il corso, come tutti quelli erogati nell’ambito del Dottorato Internazionale sarà tenuto in lingua inglese e oltre ad essere rivolto ai Dottorandi del corso provenienti da diversi Paesi Europei ed extra-europei è aperto a tutti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.cluds-7fp.unirc.it/ .