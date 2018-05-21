Dogman, tutti al cinema a vedere l’attore reggino Marcello Fonte. Ecco dove vedere il film – TRAILER

Dogman di Matteo Garrone, con il reggino Marcello Fonte, è in sala a Reggio Calabria: ecco il cinema e gli orari delle proiezioni

Lo consigliamo a tutti i nostri lettori. Dogman è un film assolutamente da vedere. Non solo perchè il protagonista è un reggino ed attore bravissimo ma anche e soprattutto perchè Dogman di Matteo Garrone è il film più bello dell’ultimo Festival di Cannes.

Duro (molto) con immagini decisamente crudeli. Non adatto ad un pubblico debole di cuore. Marcello è l’uomo del momento e non si può non andare a vederlo. Molti temono sia un film troppo violento. Le torture, non lo nascondiamo, sono alla base del fatto di cronaca a cui Dogman si ispira, per poi prendere un’altra strada. Il film narra il caso del ‘canaro’ della Magliana (anno 1988), il toelettatore all’apparenza tranquillo che rispose con violenza alla violenza. Finì per torturare e mutilare l’ex pugile che lo vessava. Dogman è però anche tanto altro, in cui escono fuori lati teneri e dolci, ricchi di umanità.

A Reggio Calabria il film lo trovate al Cinema Aurora (orari 18.30 / 20.30 / 22.30).