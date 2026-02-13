Reggio, San Valentino alle porte: a Villa Arangea l’amore si celebra con dolci su misura

Mancano pochi giorni alla festa più romantica dell’anno e a Reggio Calabria l’atmosfera si riempie di attese, sorrisi e piccoli gesti pensati per sorprendere chi si ama. Tra le realtà che hanno scelto di trasformare il 14 febbraio in un’esperienza di gusto e sentimento c’è Villa Arangea, laboratorio artigianale cittadino guidato dall’Emily’s Group della famiglia Crucitti, pronto a presentare la sua proposta speciale dedicata agli innamorati.

A San Valentino regala dolci pensati per emozionare

Per San Valentino, il team di pasticceria ha ideato una selezione di creazioni romantiche, eleganti e personalizzabili, nate per raccontare un sentimento attraverso il linguaggio universale della dolcezza. Le protagoniste sono le torte a cuore, realizzate con lavorazioni artigianali e ingredienti selezionati, pensate per stupire già al primo sguardo.

Tra le proposte disponibili:

Cream tart romantiche , raffinate e scenografiche;

, raffinate e scenografiche; Torte al limone oppure al cioccolato , classiche ma sempre emozionanti;

oppure , classiche ma sempre emozionanti; Semifreddi delicati , perfetti per un finale di serata leggero e avvolgente;

, perfetti per un finale di serata leggero e avvolgente; Cheesecake a forma di cuore , simbolo della festa degli innamorati;

, simbolo della festa degli innamorati; Monoporzioni personalizzate, (sia classiche che cheescake) ideali per un pensiero dolce ma curato nei dettagli.

Ogni dolce può essere personalizzato, perché “ogni storia d’amore è diversa e merita un dessert che la rappresenti“.

Un gesto semplice che diventa ricordo

San Valentino non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per fermarsi e dedicare tempo a chi conta davvero. Un dolce scelto con cura diventa così molto più di un regalo: è un messaggio, un’emozione, un ricordo da condividere.

Villa Arangea interpreta questo spirito con creazioni che uniscono estetica e gusto, tradizione e fantasia, trasformando ogni torta in un piccolo racconto romantico.

Prenotazioni aperte

Per chi desidera sorprendere la propria metà con una dolce dedica, il laboratorio ha già attivato le prenotazioni.

Prenota la tua torta di San Valentino: 0965641021.

Anche quest’anno Villa Arangea invita gli innamorati a festeggiare con qualcosa di speciale: un dolce artigianale capace di dire “ti amo” senza bisogno di parole.