Chiacchiere, pignolata e tanto altro: da Villa Arangea il Carnevale ha il sapore di casa – FOTO

A Reggio Calabria il Carnevale non è solo maschere e coriandoli. È soprattutto profumo di dolci appena sfornati, vassoi pieni e tavole condivise. Ed è proprio questo spirito che torna protagonista da Villa Arangea, storica realtà cittadina guidata, da un paio di anni, dall’Emily’s Group della famiglia Crucitti, che per la festa più colorata dell’anno propone un viaggio nei sapori autentici della tradizione.

A Villa Arangea il Carnevale che sa di casa

Il laboratorio di Villa Arangea lavora a pieno ritmo per portare in vetrina i grandi classici del periodo, preparati secondo ricette artigianali e con ingredienti selezionati. Il risultato è un assortimento che racconta la memoria delle feste di una volta, quelle in cui bastava un dolce per riunire tutta la famiglia.

Tra le specialità disponibili:

Castagnole , anche nella variante all’ alkermes , soffici e profumate

Chiacchiere croccanti tradizionali, al pistacchio e al cioccolato

Zuffoli dorati e fragranti

Pignolata al miele, bianca e nera e la raffinata versione al bergamotto

Ravioli di ricotta dal cuore morbido

dal cuore morbido Tortelli al limone, delicati e aromatici

Ogni preparazione nasce da lavorazioni artigianali e tempi rispettati con precisione, perché — spiegano i pasticcieri — la qualità di un dolce si riconosce prima dal profumo e poi dal primo morso.

Tradizione, creatività e identità reggina

Il Carnevale di Villa Arangea non è solo un’offerta di prodotti, ma un racconto di territorio. Dolci come pignolata e zuffoli fanno parte della cultura gastronomica calabrese e continuano a vivere grazie a chi sceglie di preservarli con cura, senza rinunciare a un tocco di creatività.

È proprio questa filosofia che guida il lavoro quotidiano del locale: mantenere intatte le ricette storiche e allo stesso tempo renderle attuali, eleganti e riconoscibili.

Un invito a riscoprire il gusto delle feste

In un periodo in cui tutto corre veloce, il Carnevale rappresenta una pausa fatta di sorrisi, colori e sapori autentici. I dolci di Villa Arangea diventano così un piccolo rito collettivo, capace di riportare adulti e bambini allo stesso tavolo, con la stessa voglia di assaggiare.

