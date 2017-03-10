L’Automobile Club Reggio Calabria è a disposizione di tutti gli automobilisti e utenti per fornire chiarimenti sulla domanda di adesione alla rottamazione per il bollo auto entro il 31 marzo 2017. Ci tiene a precisarlo il presidente dell’Automobile Club RC, avvocato Santo Alfonso Martorano che, rivolgendosi a coloro che non hanno pagato il bollo auto possono beneficiare della rottamazione delle cartelle di Equitalia del 2017, ribadisce “l’impegno dell’Automobile Club di fornire assistenza ed informazioni”.

Il decreto fiscale e le cinque rate

La formulazione definitiva del decreto fiscale è per il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria Martorano un passo importante “e come per tutti gli altri debiti col fisco, anche interessi di mora, sanzioni e arretrati sulla tassa pure i bolli d’auto saranno scontati per il contribuente ritardatario e pagabili in 5 rate”.

“La definizione agevolata è valida per il bollo auto non pagato dal 2000 al 2016 – spiega l’avvocato Martorano – Ad aderire alla misura saranno sia quelle Regioni che quei Comuni dove la riscossione del bollo non è affidata ad Equitalia ma alle ingiunzioni di pagamento. Come per la rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Fiscale 193/2016, i contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata del bollo auto non saranno tenuti a pagare le sanzioni dovute sulle somme e gli interessi di mora di tutte le cartelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016″.

Interessi e spese restano dovuti

Il presidente dell’Automobile Club RC sottolinea anche che “oltre alla somma da pagare, invece, sono dovuti dal debitore gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, le somme maturate a titolo di aggio da calcolare solo sul capitale e sugli interessi, le spese per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella”.