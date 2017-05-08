Domande e curiosità sulla Magna Grecia con il “Genio quiz game”

Il prossimo 10 Maggio a partire dalle ore 19:00 si terrà presso l’atelier della facoltà di Architettura il “Genio Quiz Game”, evento inserito nel programma del Festival delle Arti della Magna Grecia, progetto ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte e finanziato con i fondi PISU di Reggio Calabria.

L’iniziativa sarà curata dall’associazione culturale Kalabria 2001 con la collaborazione del CRAL Università Mediterranea di Reggio Calabria e dall’Associazione E.U.RE.KA e coinvolgerà i giovani studenti universitari in un minitorneo a squadre per rispondere a domande tematiche sulla Magna Grecia e sulla città di Reggio Calabria.

Il Genio quiz Game rappresenta uno degli eventi a contenuto innovativo e tecnologico previsti dal Famag, in quanto verrà utilizzato un sofisticato sistema di radio votazione e software (il genio quiz), per consentire alle squadre composte da 3-5 elementi di rispondere alle domande proiettate su schermo attraverso un apposito telecomando multimediale in tecnologia wireless (senza fili).

L’iniziativa che combina l’aspetto competitivo del gioco alla preparazione culturale attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie, sarà condotta dai presentatori Marco Mauro e Alessia Digiò, supportati dalle simpatiche geniette Donatella Tripodi, Jessica Pellicanò e Kerin Polimeni.

Il presidente Marcello Alampi invita tutti ad iscriversi e partecipare numerosi contattando Luciano Genovese al 346.4149713 o consultando il sito internet www.festivalartimagnagrecia.it