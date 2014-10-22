Domani il viceministro Andrea Olivero alla fattoria della Piana
Giovedì 23 ottobre alle 12 la visita del viceministro dell'Agricoltura Andrea Olivero, con una delegazione di Confindustria Reggio Calabria
22 Ottobre 2014 - 17:12 | di Redazione
Il viceministro dell’Agricoltura, Andrea Olivero, domani giovedì 23 ottobre alle ore 12, visiterà la Fattoria della Piana, una delle realtà produttive di eccellenza nel campo agroalimentare della nostra provincia. All’incontro sarà presente anche una delegazione di Confindustria Reggio Calabria, guidata dal presidente Andrea Cuzzocrea. L’azienda che gestisce l’importante insediamento industriale di Candidoni si è recentemente iscritta all’Associazione degli Industriali reggina.
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