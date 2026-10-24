Reggio, si è spento Gaetano Matà: ex presidente di Confcommercio

Si è spento dopo una lunga malattia. Una vita professionale legata alla Cattelan e un lungo impegno nella rappresentanza delle imprese reggine

Lutto nel mondo del commercio e dell’imprenditoria di Reggio Calabria. È venuto a mancare nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre Gaetano Matà, ex presidente di Confcommercio Reggio Calabria. Si è spento dopo aver affrontato una lunga malattia.

Figura conosciuta negli ambienti commerciali e associativi della città, Matà ha dedicato gran parte della propria vita al lavoro, costruendo un percorso professionale legato soprattutto alla Cattelan, azienda per la quale ha lavorato per quasi tutta la sua carriera.

Un’esperienza maturata nel settore dell’arredamento, che lo ha portato a conoscere da vicino le dinamiche del commercio e le esigenze delle imprese, fino ad assumere importanti incarichi di rappresentanza.

Dalla Cattelan alla presidenza di Confcommercio

Il suo percorso nel mondo associativo lo aveva visto prima alla guida della Federmobili provinciale, per poi approdare, nel luglio 2019, alla presidenza di Confcommercio Reggio Calabria, incarico al quale era stato eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci, succedendo a Giovanni Santoro.

Nel corso della sua esperienza aveva affrontato diverse questioni legate all’economia cittadina e al futuro delle attività commerciali, attraversando anche il difficile periodo della pandemia, che aveva messo a dura prova il tessuto produttivo locale.

Matà aveva inoltre ricoperto incarichi nell’Ente Bilaterale del Terziario e nella Camera di Commercio di Reggio Calabria, proseguendo il proprio impegno nella rappresentanza del mondo imprenditoriale.

La sua scomparsa lascia un vuoto tra quanti lo hanno conosciuto e hanno condiviso con lui anni di attività professionale e associativa.

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le condoglianze della redazione di CityNow.