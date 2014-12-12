Domani sera, a Cotronei, il “Galà delle televisioni locali”

“In Calabria ci sono giornalisti, operatori, tecnici che esprimono un’ottima professionalità. Ci sono tv locali che, nonostante la crisi, riescono a produrre trasmissione di buona qualità. La nostra manifestazione non intende stilare una graduatoria tra queste professionalità, ma si pone l’obiettivo di riconoscere pubblicamente agli operatori del mondo dell’emittenza televisiva regionale la loro alta professionalità”. E’tutta in queste parole dell’organizzatore Marcello Le Piane, che produce la serata con la società di produzioni televisive “Component” di Lamezia Terme, l’idea che sottende al “Galà delle televisioni locali”, alla sua seconda edizione. La serata di gala andrà in scena domani sera, inizio previsto per le 19,30, nei locali dell’hotel “Lo Scoiattolo”, nel “Villaggio Palumbo” di Cotronei. Alla manifestazione parteciperanno quasi tutte le televisioni calabresi, e il riconoscimento sarà consegnato a giornalisti e a conduttori delle più svariate trasmissioni . A presentare il galà saranno i giornalisti Ketty Riolo e Mario Tursi Prato. “E’ un modo – continua Le Piane – anche per rendere protagonisti tutti coloro che, attraverso i telegiornali o i programmi che realizzano quotidianamente, rendono visibili i vari aspetti della società calabrese”. Il “Galà delle televisioni locali” sarà trasmesso in diretta streaming. Per vederlo basta andare su Facebook e cercare la pagina “Component-tv”.