Domenica 15 Giugno il Lido Cala Azul inaugura la stagione estiva!

Rinfresco, apericena, cabaret e musica fino a notte fonda per l'inizio della stagione estiva sul lungomare di Marina di San Lorenzo

-di Laura Maria Tavella. Domenica 15 Giugno , il Lido Cala Azul vi presenta l’Estate 2014.Nella splendida atmosfera del lungomare di Marina di San Lorenzo, caratterizzata da contrasti cromatici e superfici fiabesche da mille e una notte, il lido presenterà anche il restyling, dal tema naturalistico, della Terrazza sul mare, che interpreta lo stile del Mediterraneo.

Alle 21.00 il rinfresco e il prosecco di benvenuto vi accompagneranno all’apericena Gustate nostrum, per poi proseguire con uno spettacolo di cabaret Regina Rogers, alle ore 22.00 e il buffet di dolci e frutta alle 22.30.Dalle 24, la DiscoMusic con Rcb “Reggio che Balla”, vi presenta l’inizio della stagione estiva targata Lido Cala Azul.

Il Lido Cala Azul vi aspetta per vivere assieme una stagione con tanto sole e non solo! Per l’estate 2014 non perdete il ristorante di pesce, la pizzeria o il pub sul mare del Lido!