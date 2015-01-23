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Domenica 25 gennaio alle muse: Noi siamo i giovani…parlando del mondo dei giovani oggi

Le Muse organizzano il dibattito sul mondo dei giovani con testimoni del sociale e del religioso, tra poesie in vernacolo reggino

23 Gennaio 2015 - 19:05 | di Redazione

Locandina dell'incontro Noi siamo i giovani del Laboratorio Le Muse a Reggio Calabria

Continua con partecipazione ed interesse la ricca programmazione del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” che, domenica 25 gennaio alle ore 18 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19, ha organizzato la manifestazione “Noi siamo i giovani”
Così, commenta Giuseppe Livoti – presidente Muse, dopo avere analizzato il mondo web collegato al territorio reggino domenica scorsa, non potevamo non parlare dei giovani con le loro problematiche e diversità espressive.
Proprio l’aforisma di Italo Calvino “Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane”, continua Livoti, sarà la traccia del nostro dibattito che vede la partecipazione di personaggi e personalità che operano in diversi campi dal religioso al sociale, con forza e determinazione.
Un incontro, dunque, per pensare e riflettere, magari cercando di capire come oggi la città di Reggio Calabria sostiene la gioventù e come i giovani reagiscono ed operano all’interno del nostro territorio.
Dibattito dunque ricco di spunti e riflessioni vista la presenza di Mons. Giacomo D’Anna – parroco di San Paolo alla Rotonda, Franca Arena Tuccio – presidente Adisco – Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, Alessandro Nociti – presidente gruppo studentesco A.R.I.A – Approfondimento – Ricerca – Innovazione – Arte, Claudio Cordova – giornalista e direttore de Il Dispaccio, Filippo LoPresti – dj, Giuseppe Gentile – avvocato.
Inoltre il Laboratorio di Poesia diretto da Rossana Rossomando racconterà atteggiamenti e modi di dire dei ragazzi di oggi, in vernacolo reggino con i versi di Teresa Celestino, Pina Verduci, Luigi Barberio.

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