Domenica delle Palme: Alla Chiesa del Divin Soccorso ‘Le Muse’ organizzano la Messa degli artisti
Domenica 13 aprile alla chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso la Messa degli artisti di Reggio con Le Muse: inaugura la collettiva Misteri aperta fino al 26 aprile
10 Aprile 2014 - 11:10 | di Redazione
Un invito a tutti gli artisti della città di Reggio Calabria. Questo l’appello del presidente del sodalizio culturale de “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”, prof. Giuseppe Livoti che, per domenica 13 aprile alle ore 19, è tra i promotori della Messa degli Artisti della città di Reggio Calabria.
Un evento voluto insieme a Mons. Giorgio Costantino che, ormai, da molti anni, apre le porte della parrocchia di Santa Maria del Divin Soccorso agli artisti, alle voci creative della nostra città.
La collaborazione del Liceo Artistico
Domenica delle Palme, continua Livoti, la celebrazione vedrà anche la collaborazione degli alunni del Liceo Artistico “Preti- Frangipane” guidato dalla dirigente prof.ssa Rita Cananzi e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Alvaro- Gebbione” diretto dalla dirigente prof.ssa Margherita Nucera.
Una cerimonia religiosa che sancisce, così, un legame attento al territorio ed in particolare tra la Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso, il mondo culturale e la Scuola reggina come agenzia formativa.
Inoltre la messa, sarà animata non solo dal Coro delle Muse, diretto dal Maestro Enza Cuzzola ma, anche, dagli artisti coinvolti in vari momenti.
Un messaggio per la città di Reggio Calabria: questo l’augurio di Mons. Giorgio Costantino, convinto sempre di più, del ruolo delle associazioni culturali nella nostra provincia e del mondo della scuola come laboratorio per le nuove generazioni.
La collettiva d’arte Misteri
Durante la celebrazione, verrà inaugurata una collettiva d’arte dal titolo “MISTERI” che vedrà la partecipazione dei seguenti artisti: Pino Gattuso, Antonella Laganà, Adriana Repaci, Eleonora Barbaro, Luciana Ruggeri, Adele Canale, Doro, Lorenzo Aliperta, Silvana Longo, Domenico De Lorenzo, Antonella Minasi, Angelo Meduri, Anna Maria Neri, Giuseppe Malara, Adele Leanza, Mimma Gorgone, Manuela Lugarà, Davide Ricchetti, Carmelo Zoccali, Giuseppe Parrello e le riproduzioni delle opere di Mattia Preti da parte degli alunni del Liceo Artistico di Reggio Calabria.
La mostra sarà allestita nelle navate del sacro edificio e si concluderà il 26 aprile. link
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