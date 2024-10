Domenica ricca di successi per Italica Sport che eccelle in ben tre discipline

Momenti come questi rendono giustizia al duro lavoro, ai continui allenamenti e ai tanti sacrifici che una societàsportiva compie ogni giorno, sin dalla sua nascita. Tecnici, accompagnatori, atleti, dirigenti e intere famiglie. Tutti verso un’unica direzione, quella della vittoria e del risultato sportivo.

Una società giovane come Italica Sport ha sempre dichiarato però, dal suo primo anno di vita, come le vittorie non contano, almeno in questa prima fase di avvio del settore agonistico. Eppure sono arrivate. I recenti successi dimostrano come tutti gli atleti del Parco Caserta Sport Village abbiano già fame di vittoria.

L’Italica Sport eccelle dunque in ben tre discipline. Pattinaggio artistico, nuoto sincronizzato e hockey su prato sono stati infatti i protagonisti del weekend appena trascorso. Domenica 5 maggio rimarrà per il mondo Italica, una data da incorniciare che servirà da ulteriore stimolo all’intero della società per proseguire il percorso virtuoso.

Grandi soddisfazioni per il pattinaggio artistico. Al Palabotteghelle di Reggio Calabria si sono svolti i Campionati regionali specialità Solo Dance e Coppia Danza. Italica Sport, ad un anno di distanza dalla sua prima esperienza, triplica il numero di podi conquistati. Si sono riconfermati vice campioni regionali gli atleti Ludovica Pecora e AntoninoBaccellieri. Conquista la medaglia di bronzo, e la qualifica ai campionati Italiani Martina Ravenda, categoria Nazionale A. Per la categoria Nazionale B, medaglia d’argento per Sabrina Siclari e terzo posto per Federica Cagliuso. Brillante risultato anche per Eleonora Ripepi alla sua prima esperienza in questa specialità. Ma non è tutto. Per i ragazzi dell’Hockey su prato arriva la qualificazione al prestigioso Trofeo Kinder Sport. Si tratta del secondo anno consecutivo di partecipazione all’importante manifestazione. Gli atleti di Italica Sport, unica società in Calabria di Hockey su prato,entrano dunque di diritto alla fase nazionale che si terrà dal 20 al 23 settembre a Crotone.

La conquista del primo gradino del podio arriva anche per il nuoto sincronizzato. Le piccole atlete hanno partecipato ai Campionati Regionali FIN ottenendo 4 primi posti, 2 secondi ed un terzo posto. Italica Sport conquista così il podio, nella classifica finale.

Con solo due anni di esperienza e tanta voglia di vincere, il nuoto sincronizzato a Reggio Calabria fonda le sue basi al Parco Caserta.

L’instancabile impegno e le ottime prestazioni degli atleti di Italica Sport trasmettono dunque ancora più fiducia nelle capacità e nelle risorse di una società giovane si, ma già esperta in termini di vittorie e risultati sportivi.