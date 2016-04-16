Domenica, tutti al Parco: pennelli, colori, giochi e sole di primavera!

Dopo una sosta forzata dovuta al maltempo, ritorna l’appuntamento con le domeniche al Parco Caserta organizzato, come di consueto, dal nostro Comitato assieme ai volontari che hanno aderito all’iniziativa.

In questa occasione, dedicata ancora una volta ai bambini di tutte le età, cercheremo di mostrare ai nostri piccoli ospiti quanto possa essere divertente dare sfogo alla propria creatività attraverso pennelli, colori, pietre, carta, colla etc…il tutto nella splendida cornice del Parco, finalmente pulito e fruibile.

Gli ospiti della giornata

Anche questa domenica interverranno, per la gioia dei bambini, gli amici di Joy’s Animation con il loro carico di entusiasmo e allegria; avremo inoltre il piacere di ospitare lo straordinario disegnatore e fumettista Umberto Giampà che, armato di fogli e matite, darà dimostrazione del suo talento.

Appuntamento, quindi, dalle 11:00 in poi per divertirsi, fare quattro passi nel verde e testimoniare, con la propria presenza, l’impegno a favore del recupero di un’area per troppo tempo abbandonata e della tutela della stessa contro i tentativi di speculazione in corso da mesi.

I lavori nel centro sportivo del Parco

Sarà anche l’occasione per discutere dei lavori attualmente in corso all’interno del centro sportivo che occupa la parte superiore del Parco, nell’ottica di presentare una formale richiesta di chiarimenti in ordine al progetto di sistemazione dell’area: sembra incredibile ma, a parte le vaghissime notizie diffuse dai media in questi mesi, nessuno sembra conoscere in concreto quali interventi saranno realizzati dalla società che si è aggiudicata la gestione della struttura, e dal nostro punto di vista la massiccia operazione di taglio degli alberi già avviata rappresenta un pessimo segnale.

Invitiamo, come sempre, tutti i cittadini desiderosi di attivarsi concretamente per il bene della propria città, a prescindere da schieramenti ed ideologie, a contattarci per collaborare alle nostre iniziative: ci troverete al Parco sabato pomeriggio, dalle 14:30 in poi, per la consueta pulizia settimanale e domenica mattina per l’evento.

Il Comitato per la Salvaguardia dell’Area di Parco Caserta

PER INFO: e-mail comitatoparcocaserta@gmail.com

Tel. 373/7629935