Domenico Monardo riceve la medaglia d’oro ‘Calabresi nel mondo’

Il 2017 è l’anno del 50° Anniversario del Brutium, la storia di un’idea ispirata a creare un solido legame ideale tra tutti i calabresi sparsi per il mondo, nel comune amore verso la propria terra, al di fuori e al di sopra di ogni personale ideologia e nell’intento di operare, ciascuno nel proprio campo, e tutti spiritualmente uniti, per la rinascita della Calabria.

L’imprenditore Domenico Monardo ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla presidente Gemma Gesualdi che ha dichiarato si tratti di un’associazione che ha “Il coraggio di oltrepassare tante frontiere per aprirne altre”. E’ un riconoscimento che il Brutium conferisce a personalità nate in Calabria e che si sono distinte con la loro vita e le loro opere onorando la loro terra.

Monardo, imprenditore di punta del campo alimentare vibonese e calabrese, ha detto di essere davvero onorato di aver ricevuto la medaglia d’oro “Calabresi nel mondo” e ha raccontato: “questo rappresenta un riconoscimento che desidero condividere con la mia famiglia ed i miei colleghi che nel corso di questi anni hanno sposato, insieme a me, la filosofia della rete, del mettersi, e soprattutto, del rimanere insieme per affrontare nuove sfide e nuovi mercati portando in tutto il mondo il Made in Calabria”.