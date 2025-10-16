Domotek, Giglio: ‘S3 Nazionale, grande vetrina per la Calabria’

La città dello Stretto sta vivendo giorni frenetici, all’insegna del volley di alto livello, riconquistando un posto sul palcoscenico nazionale con la prestigiosa tappa dell’S3.

L’evento ha fatto da cornice ideale per ribadire la vivacità del movimento locale, con la Domotek Volley, massima espressione del Volley calabrese, protagonista assoluta attraverso la presenza del suo staff giovanile al completo, segno tangibile di un settore giovanile curato e in forte espansione.

Tra i tecnici in prima linea, spicca la figura di Francesco Giglio, membro storico della società e pilastro del progetto Serie A3 plasmato dal coach Antonio Polimeni.

“Sicuramente una bellissima mattinata con questa manifestazione nazionale e due campioni come Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio, figure dalle quali c’è solo da imparare, soprattutto per i nostri giovani“, ha commentato a caldo un emozionato Mister Giglio, sottolineando il valore formativo dell’evento.

L’atmosfera festosa non distoglie l’attenzione dagli obiettivi concreti. Guardando all’attività di base, Giglio non nasconde l’ottimismo: “Quella in corso è un’annata importantissima. Stiamo procedendo molto bene, con un numero di iscritti in costante aumento. Lavoriamo con l’obiettivo di raccogliere bellissimi risultati“.

L’occhio è già rivolto all’esordio in casa del campionato di Serie A3, previsto per sabato 2 novembre al PalaCalafiore contro la Castellana Grotte. Un appuntamento sentitissimo, dopo il record di 4004 spettatori della scorsa stagione. “Ci aspettiamo una grande risposta non solo dal pubblico reggino, ma da tutta la Calabria – annuncia Giglio –. Per gli obiettivi che ci siamo prefissati, avremo bisogno del sostegno di un’intera regione“.

Un momento di pura emozione per il tecnico è stato l’incontro con i due fuoriclasse azzurri. “Bellissima emozione. Essendo stato un palleggiatore, Valerio Vermiglio è un idolo che ammiro da quando ero ragazzino“, ha confessato, ricordando il valore simbolico di avere a Reggio tali leggende del volley.

“Lucchetta, alla stessa stregua è per me un mito in carne ed ossa, da emulare”.

Nel frattempo, la massima espressione del volley calabrese, la Domotek Volley, prosegue il suo cammino di avvicinamento al campionato. In vista del fischio d’inizio, in programma a fine mese in casa della neopromossa Galatone.

Gli uomini di coach Antonio Polimeni sono attesi per un’ultima, utile prova amichevole venerdì a Rotonda (PZ), dove alle 17:30 affronteranno lo Spike Campobasso, formazione di pari categoria.

Con il vivaio in fermento e la prima squadra pronta a lanciarsi in una nuova avventura, il volley reggino si conferma un organismo sano e ambizioso, proiettando la passione di una città e di un intero territorio verso traguardi sempre più prestigiosi.