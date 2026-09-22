Domotek, primo test stagionale: un ottimo allenamento rinforzato contro Modica

Il cammino di avvicinamento al campionato è iniziato con un bel confronto. La Domotek Volley Reggio Calabria ha rodato uomini e mezzi giocando un bell’allenamento congiunto contro la quotata Avimecc Modica, realtà ddi punta del campionato di serie A3, nel primo test-match stagione.. Parziali di 25-18 per Modica, 21-25 per la Domotek, 25-23 per i siciliani, 18-25 per gli amaranto e 15-13 per l’Avimecc in un simbolico Tiè Break.

L’Avimecc Modica rappresenta un banco di prova tutt’altro che banale in questa fase della preparazione.

Per la Domotek, quella in Sicilia, è stata la prima uscita assoluta di una pre-season intensa, costruita per mettere a punto i meccanismi di gioco in vista del debutto fissato per il 18 ottobre a Pineto. Il tecnico Antonio Polimeni ha avuto modo di vedere all’opera l’intero gruppo, con spazio per tutti i pallavolisti e prime indicazioni utili sui nuovi innesti e sugli automatismi da costruire e migliorare.

La Domotek si è presentata all’appuntamento con alcune defezioni importanti. Mancavano Saltta, palleggiatore titolare, Klemen Sen – schiacciatore della nazionale slovena attualmente impegnato agli Europei – e Daniele Buzzi, ex di turno proprio contro Modica.

Nonostante ciò, la squadra ha risposto con una prestazione corale di buon livello, gestendo i momenti chiave dei set e mostrando una condizione che fa intravedere un buon potenziale.

Buoni lampi da Favretto al palleggio, solo per fare un esempio, e prova embrionale ovviamente limitata dai fortissimi carichi di lavoro, considerando che gli amaranto sono alla terza settimana di preparazione.

La pre-season della Domotek non si ferma. Il programma di avvicinamento al campionato proseguirà con una serie di test consecutivi. Il 23 settembre la squadra sarà a Vibo Valentia contro la Tonno Callipo. Due giorni dopo, il 25 settembre, appuntamento al Palacalafiore, impianto di cassa, contro i pari categoria della Sviluppo Sud Palmi, formazione di Serie A2 pari-categorris.

Il 30 settembre la Domotek tornerà tra le mura amiche ospitando nuovamente Vibo, mentre il 3 ottobre sarà di scena a Palmi contro la formazione locale. Il 5 ottobre nuovo incrocio con Modica, questa volta in casa, e il 7 ottobre chiusura in campo neutro contro Energy Time Spike Campobasso.

Un percorso denso di impegni, pensato per arrivare pronti all’esordio in campionato. E il primo passo, contro Modica, ha restituito indicazioni utili in vista del debutto.