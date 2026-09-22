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Suppletive, la Lega reggina: ‘Roscioli unico voto utile per far risorgere Reggio’

La nota dell'assessore Caridi e dei consiglieri Colica e De Biasi a sostegno del candidato di centrodestra

22 Settembre 2026 - 09:12 | Comunicato stampa

de biasi roscioli colica

In vista delle ormai imminenti elezioni suppletive della Camera dei Deputati, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre, il gruppo consiliare della Lega, attraverso i consiglieri Giuseppe De Biasi e Vanessa Colica e l’Assessore Antonino Caridi, esprime il proprio convinto sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli. Una scelta politica precisa, che nasce dalla volontà di dare continuità e ulteriore forza al percorso del CentroDestra avviato dal sindaco Francesco Cannizzaro e da questa Amministrazione, con un obiettivo chiaro: dare a Reggio Calabria il ruolo nazionale ed internazionale che merita.

Le elezioni si svolgeranno nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria. I seggi saranno aperti domenica 27 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 settembre dalle 7 alle 15.

La Lega rilancia “Adesso Reggio”

caridi colica de biasi lega rc

È questo lo spirito dell’azione del Centrodestra, racchiusa benissimo dall’ormai famoso slogan #AdessoReggio, che non è una semplice parola d’ordine, ma la sintesi di una visione politica e amministrativa che punta a costruire una nuova stagione per la città, attraverso il lavoro, la presenza nelle istituzioni e la capacità di fare squadra.

Una sintesi che Fabio Roscioli rappresenta alla perfezione, in quanto figura in grado di rafforzare il collegamento tra Reggio Calabria e Roma, tra il territorio e il Parlamento.

“La scelta di Cannizzaro di candidare Roscioli è strategia politica pura, perché è il trait d’union perfetto tra la nostra coalizione, la nostra Amministrazione e le istituzioni nazionali, rafforzando così la capacità di portare a termine le istanze del territorio reggino. Per fare risorgere Reggio è necessario avere relazioni solide a Roma, in Parlamento, nei ministeri, essere presenti nei luoghi dove si assumono le decisioni, affinché la città possa ottenere risorse e opportunità. Roscioli è l’unico voto utile a dare continuità al progetto intrapreso dal sindaco Cannizzaro e dalla squadra del centrodestra, contribuendo concretamente alla prosecuzione del cambiamento.”

L’appello della Lega agli elettori

Il gruppo della Lega, infine, rivolge un appello alla partecipazione:

“Invitiamo tutti i cittadini reggini a recarsi alle urne domenica e lunedì ad esercitare il proprio diritto di voto. La partecipazione è fondamentale e ogni appuntamento elettorale rappresenta un momento importante per il futuro della nostra comunità. Questo è il momento di scegliere da che parte stare, scegliendo di dare ulteriore forza a un progetto che vuole portare Reggio al centro dell’agenda nazionale e al centro del Mediterraneo. La nostra città ha tutte le carte in regola per essere protagonista – concludono De Biasi, Colica e Caridi – il percorso è stato già avviato, ma adesso tocca agli elettori. Ancora una volta ADESSO REGGIO!”.

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