La Domotek Volley porta la Coppa Italia a Palazzo San Giorgio

I vertici dell’Amministrazione comunale hanno incontrato a Palazzo San Giorgio la Domotek Volley Reggio Calabria dopo la straordinaria vittoria della Coppa Italia di Serie A3. A congratularsi con la squadra, la dirigenza e lo staff tecnico per il prestigioso traguardo raggiunto sono stati il sindaco ff Domenico Battaglia, il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e l’assessore Paolo Brunetti.

“È un privilegio avervi qui e potervi ringraziare – ha detto il sindaco Battaglia rivolgendosi a giocatori e dirigenti della Domotek – perché portate avanti i colori della città in tutta Italia. L’affermazione di Reggio Calabria passa anche attraverso i vostri successi sportivi. Siete riusciti a creare un progetto vincente attraverso il binomio tra una società sana e i risultati sportivi. Noi continueremo ad essere al vostro fianco con la presenza e la vicinanza, voi – ha esortato in conclusione il primo cittadino – continuate a regalarci grandi vittorie“.

“L’Amministrazione comunale è sempre al vostro fianco – ha aggiunto Latella – ed è un grande onore ricevervi a Palazzo San Giorgio. Oltre ai grandi successi che state ottenendo avete dato vita a un movimento importante per la città, dando fiducia al settore giovanile e riportando in auge la tradizione della pallavolo cittadina“.