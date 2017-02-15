Don Luigi Ciotti incontrerà studenti e docenti del ‘Panella-Vallauri’

Domani, giovedì 16 febbraio 2017 – alle ore 9.00, Don Luigi Ciotti incontrerà studenti e docenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria. L’appuntamento sarà alle ore 9.00 e le motivazioni, la promozione della partecipazione alla Manifestazione “LUOGHI DI SPERANZA, TESTIMONI DI BELLEZZA” che si terrà a Locri il 21 marzo 2017, in occasione della XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione è organizzata dal MIUR in collaborazione con LIBERA.