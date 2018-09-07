CityNow Sport ha ascoltato il campione, dal passato neroarancio Donato Avenia, lo stesso ha dichiarato:”Il progetto della Scuola Basket Viola di Gaetano Condello mi piace, è ciò che io voglio fare, dare spazio ai giovani e farli crescere, nella città dove ho giocato sarebbe fantastico, sarebbe realizzare una mia ambizione. La proposta da parte di Gaetano che ricordo come persona vicina al basket c’è stata ed io ho dato la mia parola, ancora non abbiamo ufficializzato nulla perché dobbiamo definire gli ultimi passaggi” .

Così Donato ha spiegato, dunque se ci sarà il sodalizio, lo sapremo presto, probabilmente tramite comunicato della stessa Scuola Basket Viola.